Les enceintes emblématiques JBL Boombox 3 et JBL Charge 5 sont désormais dotées du Wi-Fi

Deux des enceintes portables emblématiques de JBL font peau neuve et intègre désormais la technologie Wi-Fi. La JBL Boombox 3 et JBL Charge 5 Wi-Fi n’intègrent plus seulement le son signature de JBL via le Bluetooth, mais passe à la vitesse supérieure grâce à un flux audio de haute qualité et de nouvelles fonctionnalités Wi-Fi. Cela permet de pouvoir continuer à utiliser votre téléphone tout en diffusant de la musique sur les enceintes grâce au Wi-Fi. La musique ne s’arrêtera plus lorsque vous quittez la pièce ou vous éloignez de votre appareil puisque le Wi-Fi offre une meilleure portée, ce qui vous permet d'emmener votre enceinte n'importe où dans la maison. Toutefois, vous pouvez également passer en mode Bluetooth lorsque vous sortez pour une flexibilité totale.

Avec jusqu'à 20 heures d’autonomie pour la Charge 5 Wi-Fi et 24 heures pour la Boombox 3 Wi-Fi, l’autonomie reste au rendez-vous. La Boombox 3 Wi-Fi est également la première enceinte portable JBL dotée de la technologie Dolby Atmos qui offre une expérience audio spatiale et plus immersive.

« Chez JBL, le son est au cœur de notre identité, mais nous reconnaissons également l'importance de la technologie et nous nous efforçons constamment d'améliorer l'expérience de nos utilisateurs. Avec le lancement de nos nouvelles enceintes JBL Boombox 3 Wi-Fi et Charge 5 Wi-Fi, nous sommes ravis d'offrir des améliorations significatives tant au niveau du son et que de la technologie », déclare Carsten Olesen, président Consumer Audio, division Lifestyle de HARMAN. « Le Wi-Fi apporte une connexion supplémentaire et permet également de profiter de nouvelles fonctionnalités, telles que Dolby Atmos. De plus, ces nouvelles enceintes rejoignent notre gamme de produits respectueux de l'environnement, qui ne cesse de s'étoffer, ce qui nous tient particulièrement à cœur. »

Un son amélioré, un nouveau design élégant Disponibles en noir avec des finitions dorées, ces deux nouvelles enceintes sont conçues à partir de 90 % de plastique recyclé post-consommation et du tissu 100 % recyclé recouvrent leur grille. Enfin, l'emballage est fabriqué à partir de papier certifié FSC et imprimé à l'encre de soja. Tout comme les modèles originaux, les nouvelles enceintes sont étanches à l'eau et à la poussière. Pour une connectivité et des fonctionnalités supplémentaires, l'application JBL One permet de configurer facilement la JBL Boombox 3 Wi-Fi et la JBL Charge 5 Wi-Fi et d’en personnaliser les paramètres. La JBL Boombox 3 Wi-Fi et la JBL Charge 5 Wi-Fi seront disponibles en Europe à partir de la mi-mai 2023 sur JBL.com aux prix respectifs de 249 eurs et 599 euros. Caractéristiques de la JBL Boombox 3 Wi-Fi Son JBL Original Pro Sound Système de haut-parleurs à 3 voies composé d'un subwoofer oval, deux médiums et deux tweeters Wi-Fi 6 pour une connexion stable et un streaming audio de haute qualité. Performances audio HD avec lecture en 24bit/96kHz sur Wi-Fi Bluetooth 5.3 (LE Audio Ready) 3D Dolby Atmos disponible via Tidal in-app par l'intermédiaire de l'application JBL One. Auto-réglage 24 heures d'autonomie de lecture AirPlay 2, Alexa MRM et Chromecast intégrés™ Indice de protection contre l'eau et la poussière IP67 Powerbank intégrée Bouton « Moment » pour écouter des playlists via l'appli JBL One sur l'enceinte. Caractéristiques de la JBL Charge 5 Wi-Fi : Son JBL Original Pro Sound Un haut-parleur optimisé de longue portée, un haut-parleur haute fréquence séparé́ et deux radiateurs passifs de basses Wi-Fi 6 pour une connexion stable et un streaming audio de haute qualité. Performances audio HD avec lecture en 24bit/96kHz sur Wi-Fi Bluetooth 5.3 (LE Audio Ready) Powerbank intégrée Auto-réglage 20 heures d'autonomie AirPlay 2, Alexa MRM et Chromecast intégrés™ Indice de protection contre l'eau et la poussière IP67