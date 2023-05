Jogging (Challenge La Meuse): les hiérarchies respectées à la Minerie

de videos Les deux courses s’élançaient au même moment mais prenaient des parcours différents. On a pu voir arriver en première position de la petite distance, Rémy Tonka qui l’emporte en 15 minutes et 44 secondes. Il remporte cette course devant Näel Spronck et Jonard Maxime. Du côté féminin, c’est Roudani Sofia qui s’impose dans un temps de 18 minutes et 3 secondes.

Sur la grande distance, c’est un habitué du challenge et surtout l’actuel leader (Stéphane Koninckx) qu’on a vu débouler en première position avec une quinzaine de secondes d’avance sur son plus proche poursuivant David Havet. C’est Julien Claessens, le vainqueur du jogging de Cornesse, qui avait détrôné Stéphane Koninckx pour la première fois, qui vient compléter le podium.

Du côté féminin, Sonja Vernikov a une fois de plus réalisé un raide solitaire et s’est imposée avec plus de 2 minutes d’avance sur sa dauphine, Sophie Legrand.