«Les volets étaient fermés depuis deux jours»: les voisins de Michel Cordes racontent avoir découvert son corps

Le mystère semble se lever autour de la mort de Michel Cordes… Le parquet de Montpellier, qui continue d’enquêter sur les circonstances de la mort, a indiqué privilégier la piste du suicide, dans l’attente d’une autopsie, qui devrait apporter une nouvelle confirmation. « En l’état des informations dont nous disposons, M. Cordes se serait volontairement donné la mort par arme à feu à son domicile de Grabels » a indiqué Jean-Christophe Tixier, vice-procureur de la ville, sans donner plus d’informations. Parmi les éléments qui ont mené à cette hypothèse, on trouve sans doute le témoignage de trois voisins du comédien, qui ont découvert sa dépouille. Dans les pages du Parisien, Loïc raconte avoir été le premier sur les lieux, constatant que le portail de l’acteur avait été laissé entrouvert. « Les volets étaient fermés depuis deux jours. Alors, avec ma femme et une voisine, nous sommes allés voir. On redoutait notamment un cambriolage, après un précédent dans le quartier. » raconte-t-il. Avec deux autres habitants du quartier, le septuagénaire est entré dans la maison, dont la porte d’entrée n’était pas verrouillée.

En arrivant dans la salle à manger, ils ont immédiatement compris qu’il se passait quelque chose. « Sur la table, étaient alignés des courriers. Une lettre pour sa fille, une pour les gendarmes, et même une lettre à l’attention de l’administration fiscale. » explique-t-il à nos confrères. Sans signe de Michel Cordes, ils ont décidé de faire un tour de la propriété, avant de retrouver son corps sans vie, dans la cour arrière. « C’est un peu plus tard, lorsque la voisine m’a rejoint, que nous avons trouvé le revolver, à un mètre de lui » continue Loïc, précisant avoir constaté une « marque rouge » sur la tempe de l’interprète de Roland Marci dans « Plus belle la vie ».