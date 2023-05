Mouscron: la place de la Gare interdite à la circulation pendant une semaine

Durant cette semaine, il sera interdit de circuler dans la place de la Gare à Mouscron (tronçon compris entre la rue de la Station et le boulevard industriel).

Lire aussi Mouscron: septante jeunes s’affrontent lors de la course de brouettes des Scouts du Mont-à-Leux

La rue de la Station (tronçon compris entre la Place de la Gare et la rue du Gaz) sera mise en sens unique dans le sens Place de la Gare vers la rue du Gaz. Le dépassement sera interdit dans l’ensemble de la rue du Gaz à Mouscron. Une déviation sera mise en place via la rue de la Passerelle, l’avenue du Château, l’avenue Royale et le boulevard des Alliés (RN58).