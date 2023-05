Les pompiers leuzois vont fêter leur 175e anniversaire

Pour cet anniversaire, l’Amicale du Poste de Secours de Leuze-en-Hainaut a mis les petits plats dans les grands comme nous l’a expliqué le Secrétaire de l’Amicale, Hugues Halluin. « Le vendredi soir sera plus protocolaire mais sur les trois jours de festivités, on peut dire que la journée du samedi sera la plus intéressante pour les familles. En effet, on y retrouvera pas mal d’activités. Comme un challenge d’inter-pompiers où des équipes des postes voisins de notre zone s’affronteront sur des épreuves techniques lies au métier de pompier. Des 10h, la Croix-Rouge sera présente toute la journée et il sera possible de faire un don de sang. »

Des exercices toujours aussi spectaculaires. - DR