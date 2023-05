Une 7e «Marche rose» à Anderlecht pour sensibiliser au sport pour lutter contre le cancer du sein

L’organisation sportive Adeps et la commune d’Anderlecht organisaient ce dimanche une marche en soutien à l’action de l’ASBL Pink Ribbon « La Marche rose », dont le départ a été donné en matinée sur la drève Olympique. Un événement qui entre dans le cadre de tout un mois de sensibilisation à l’importance d’un mode de vie sain, alors qu’une femme sur neuf sera confrontée au cancer du sein au cours de sa vie.

« En menant une vie saine, nous pouvons éviter 1 cancer sur 3 », souligne Hilde Debackere, administratrice déléguée de l’ASBL. Dimanche avait lieu une véritable marche de 5, 10 ou 20 km, mais sous le nom « La Marche rose », c’est en réalité tout un mois de défi virtuel qu’organise Pink Ribbon. Les citoyens sont invités à marcher et bouger davantage en ce mois de mai, et à enregistrer leur nombre de pas sur la plateforme internet dédiée (Pink Support), de manière individuelle ou en équipe. « Les inscriptions permettent à Pink Ribbon de mettre sur pied des campagnes de prévention et de nouveaux projets, et d’organiser un soutien psychologique aux (ex-)patients », indique Hilde Debackere.