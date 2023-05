Le Roots Reggae Festival quitte Montrœul-sur-Haine pour prendre ses quartiers à… Hensies Plage!

Pour cette édition 2023, Donato Dalla Valle et son équipe voulaient s’agrandir tout en restant sur l’entité d’Hensies et sans perdre l’ambiance familiale qui règne tout au long des trois jours de festivités. Le pari semble réussi en déménageant sur le site de la mythique station balnéaire la plus prisée du Borinage : Hensies Plage.

Question programmation, il y aura du lourd avec entre autres Clinton Fearon, Cimarons, Claire Angel, Queen Omega, Panache Culture, Linval Thomson…