De la guinguette littéraire à la «Bringue chez Léon!»: la maison Losseau, à Mons, se réinvente cet été

En 2023, oubliez la guinguette littéraire, place au festival « Bringue chez Léon ! » (du nom de Léon Losseau, avocat, collectionneur et mécène qui possédait le bâtiment). Cette année, il y aura moins de week-ends de festivités, mais ceux-ci seront plus longs : ils prendront place le premier week-end de juillet et celui d’août, et s’étendront du vendredi au dimanche.

Lire aussi Le Montois Kévin Cools, nouveau visage du groupe Machiavel, vient de tourner un nouveau clip: «La différence d’âge dans le groupe ne se ressent pas du tout»

Pour le reste, ce festival se voudra « plus décalé, plus irrévérencieux et plus festif ». Soirées musicales, danses et ateliers seront au programme, de même que des « pauses méditatives ». Le bar sera toujours bien là, et des foodtrucks permettront aux participants de se revigorer. Des activités sont prévues pour les enfants, principalement le dimanche.