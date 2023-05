Bruno Berberesnous présentela Dalida Institute: «Notre école forme les chanteurs de demain» Entretien avec les créateurs du Dalida Institute. Orlando, son frère, a accepté que l’école porte le nom de Dalida. - D.R.

Par Thibaut Fassuleto

En septembre dernier, s’est ouvert à Aix-en-Provence le Dalida Institute. Cette école est fondée par des grands noms de l’industrie française comme Roberto Ciurleo, producteur de comédies musicales et ex-président de NRJ, et Bruno Berberes, le directeur de casting de « The Voice ». Le 15 mai prochain, des auditions se dérouleront à Bruxelles dans le but d’accueillir des élèves belges. Cette école s’adresse à qui ?

Bruno : Ça s’adresse à tous les artistes à partir de 16 ans et il n'y a pas d'âge maximum. Il faut savoir chanter évidemment. Il faut être prêt à travailler beaucoup et à partir à Aix-en-Provence où se trouve l’Institut. Il faut surtout s’apprêter à faire un voyage intérieur sur sa créativité, ses limites. Ce n’est pas qu’une école de chant. Il fait être certain d’avoir à dire quelque chose sur scène et nous, on se charge du reste.

Comment les études s’organisent-elles ?

Roberto : Les études durent une année. Il y a beaucoup de coachings dédiés à la voix. Pour le chant, ce ne sont pas des cours de 40, mais des cours individuels. Il y a aussi des cours de droit avec des avocats pour apprendre à lire des contrats, des ateliers d’écriture et de composition avec des éditeurs. On organise également des workshop avec des compositeurs avec lesquels nos artistes sont immersion pendant une semaine, et apprennent à se raconter. Ensuite, il y a l’utilisation des outils pour préparer ses démos. Et tous les trois mois, il y a des concerts, avec des artistes connus en guest. C’est une « Star Academy » en version réelle ? Bruno : Pas du tout. Ça ne peut pas être une Star Academy parce que nous, on travaille sur l’intime. Le travail et le coaching, c’est un voyage intérieur. On veut former les chanteurs de demain. Ça coûte combien ? Roberto : 18.000 euros sur l’année. C’est élevé, mais nous avons des prêts étudiants dédiés aux métiers de la chanson pour que l’argent ne soit pas un frein. Si un candidat a l’argent, mais pas le talent, on ne le prendra pas. Le but pour nous n’est pas de gagner de l’argent, mais la transmission, permettre d’avoir les armes pour vivre de la musique. Pourquoi avoir donné le nom de Dalida à votre école ? Roberto : J’y ai pensé dès le départ. À la base, je pensais donner le nom de Dalida à la première promotion. Mais son frère Orlando m’a donné l’autorisation que l’école porte son nom. Pour moi, elle a eu la carrière parfaite. Elle avait des textes extraordinaires. Elle est encore aujourd’hui une source d’inspiration pour les jeunes, y compris les artistes de la musique urbaine comme Soolking. Jul aussi cite Dalida. À The Voice, c’est par exemple l’artiste la plus demandée. C’est une artiste intemporelle. Comment vont se passer les auditions à Bruxelles, le 15 mai prochain ?