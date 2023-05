La nouvelle saison de «L’amour est dans le pré» est lancée: ces dix agriculteurs vont-ils trouver l’amour? (photos)

Speed et coquette, Anne fait du gardiennage et de l’élevage d’animaux. Elle est également gérante d’un salon d’esthétique au Luxembourg. Séparée depuis 2 ans, elle a été mariée pendant plus de 30 ans et souhaite désormais trouver un homme qui pourra l’apaiser. Maman d’une fille de 20 ans, Anne veut s’accorder plus de temps pour elle.

Élevage de moutons

Les moutons prennent une grande place dans la vie de José. Il a d’ailleurs remporté de nombreux concours en Belgique et en France. Calme, posé et bavard, José est divorcé depuis 10 ans. Il a trois enfants et deux petits-enfants. Il a besoin de rester actif pour garder la forme. Il cherche une douce dame qui aimerait passer du temps avec lui et ses moutons.

Bernard – 38 ans – Province de Namur

Vaches laitières et cultures

Franc et drôle, Bernard est un vrai papa poule avec sa petite fille de 8 ans. Il est toujours en bons termes avec la mère de cette dernière. Il est quelqu’un de très sportif. Il adore rouler à vélo et faire du crossfit. Il aimerait trouver quelqu’un avec qui partager de nouvelles aventures.

François – 35 ans – Province de Namur

Blanc bleu belge

Souriant, réservé et travailleur, François tient la ferme familiale avec ses parents. Célibataire depuis 9 ans, il a beaucoup d’amour à donner. Il souhaite accueillir une douce demoiselle avec qui vivre à la ferme.

Denis – 25 ans – Hainaut

Cultures et élevage laitier

Sympathique, malin, mais têtu, Denis tient une ferme avec son père et son cousin. Soutenu par ses trois sœurs, le jeune homme est ultra-motivé à l’idée de participer à « L’amour est dans le pré ». Il souhaite rencontrer quelqu’un de sincère, comme lui.

Sébastien – 40 ans – Hainaut

Ferme laitière et viandeuse

Tendre, respectueux et réconfortant, Sébastien est le nounours de cette nouvelle saison. Auparavant ébéniste, il a repris la ferme familiale avec son frère au décès de ses parents. Ces derniers sont décédés à 3 ans d’intervalle, et c’est encore très dur pour lui. Il assume pleinement son homosexualité. Il rêve de vivre une belle histoire d’amour.

Joachim – 28 ans – Hainaut

Entrepreneur agricole et prestataire de services

Divorcé après 3 ans de mariage, Joachim est un grand travailleur. Son travail est une source d’épanouissement, peut-être même un peu trop d’ailleurs. Il ne parle pas facilement de ses émotions et ses sentiments. Pour lui, ses amis sont la famille qu’il a choisi. Il est désormais prêt à rencontrer la femme de sa vie.

Didier – 52 ans – Hainaut

BBB et cultures

Bienveillant et sensible, Didier est célibataire depuis 13 ans. Il se décrit comme ayant un esprit jeune et jouette. La chasse est l’une de ses activités favorites. Ses parents habitent à seulement 50 mètres de chez lui. Il rêve désormais de trouver le grand amour.

Florine – 25 ans – Province de Liège

Élevage de poulets + friterie

Souriante, énergique et bosseuse, Florine est professeure en sciences sociales et pratique l’élevage de poulets au sein de la ferme familiale. Elle vit encore avec ses parents. La jeune femme tient également une friterie à la ferme qu’elle gère d’une main de maître. Elle aimerait trouver quelqu’un qui l’aime pour son côté énergique et accepte de mettre la main à la pâte.

Jean-Louis – 31 ans – Province de Liège

Viandeuses, moutons & chevaux