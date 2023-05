René Rivoux sera le nouveau commissaire à la tête du poste de police de Sprimont

René Rivoux reprend la tête du commissariat de Sprimont. Entré en janvier 2002 en tant qu’inspecteur dans les forces de police, il a d’abord travaillé dans les services d’intervention de la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles, puis de celle de Meuse-Hesbaye et de Liège à partir de 2007. « En 2011, je suis devenu inspecteur principal et suis retourné dans le même service interventions de la zone de police de Liège. Les années qui ont précédé ma formation de Commissaire, j’ai également été gestionnaire de quartier au commissariat du Longdoz avant de devenir gestionnaire opérationnel d’un secteur », indique le commissaire dans une interview réalisée pour le journal communal Sprimont Info.

Et le nouveau commissaire affectionne particulièrement la zone de police de SECOVA. « Lors de ma formation, j’ai réalisé mes stages au sein de celle-ci et je me suis très vite rendu compte que cette zone correspondait à ma vision. J’ai alors postulé pour les places vacantes et j’ai obtenu celle de dirigeant du commissariat de Sprimont. »

Ses objectifs Le commissaire Rivoux a d’ores et déjà fixé ses objectifs pour les années à venir. « Le premier sera de construire un réseau de partenaires variés (au sein de la commune, associations citoyennes, écoles, commerçants…) afin de pouvoir à l’avenir donner des réponses, aussi rapides et concertées que possible, aux différentes problématiques de proximité.