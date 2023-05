Ce dimanche peu après 17h, une voiture est sortie de la route du côté de Morville et est tombée 10 mètres plus bas dans un ravin. Le conducteur a été blessé et évacué par le GRIMP grâce à une civière de montage. Il a été transporté au CHU de Dinant.

Une ambulance et le balisage de Philippeville ainsi qu’une autopompe de Dinant et autre d’Yvoir sont intervenus sur place.