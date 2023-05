«Star Wars: Les Aventures des Petits Jedi»: des aventures intergalactiques pour les tout jeunes sur Disney+

Le 4 mai dernier, les fans de « Star Wars » célébraient une nouvelle fois la saga, comme chaque année à cette date, choisie pour sa proximité avec la Force… En effet, en anglais, la phrase culte « Que la Force soit avec vous », se dit, « May the Force be with You », ce qui a la même sonorité que la prononciation de la fameuse date dans la langue de Molière : « May the fourth ». Ce jeudi, Disney+ en a donc profité pour dévoiler du nouveau contenu issu de la saga, y compris une petite série d’animation qui permettra aux plus vieux fans de partager leur passion avec les plus jeunes. Conçue pour les enfants à partir de 6 ans, la série aura du mal à captiver un public adulte, malgré les nombreuses références tirées de l’univers original.

On y retrouve cependant un favori des fans, Maître Yoda, de retour en guide mystique. En sept épisodes de 26 minutes, les plus jeunes pourront découvrir l’incroyable parcours d’une bande de Younglings, de jeunes recrues entamant un long cheminement dans l’espoir de devenir un jour des chevaliers Jedi dignes de ce nom. Leur formation va les amener à se confronter à de multiples épreuves et à découvrir des valeurs indispensables comme la compassion, l’autodiscipline, le travail d’équipe, la patience et l’amitié. Vous l’aurez donc deviné, l’intrigue de « Star Wars : Les Aventures des Petits Jedi » se déroule à l’époque de Haute République, plus exactement, 200 ans avant les événements de « La menace fantôme », et l’introduction d’Anakin Skywalker dans la saga. Une ère qui n’est donc pas encore apparue dans les films et séries de la franchise, et qui permet un peu plus de légèreté pour ce premier projet adressé à un public si jeune.