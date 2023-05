Remco Evenepoel a vécu sa première journée en rose sur le Giro: «C’était beau de voir les gens m’encourager sur la route»

Remco Evenepoel a profité de sa première journée en tant que maillot rose du Tour d’Italie, dimanche. Le champion du monde a vécu une journée tranquille jusqu’à ce qu’une chute survienne dans le peloton à 4 km de l’arrivée. « C’est dommage qu’une étape aussi facile se termine de la sorte », a raconté le coureur de Soudal-Quick Step en conférence de presse.

« J’étais placé juste après la cause de la chute », a raconté Evenepoel. « J’ai vu Ballerini faire un écart pour l’éviter, il a touché la roue de Cerny (deux équipiers, ndlr). Il y a eu un impact avec mon vélo et j’ai dû faire une manœuvre pour rester dessus. Ce n’était pas une chouette manœuvre. Sur le moment j’étais heureux d’éviter la chute. Quand je me suis retourné et que j’ai vu qu’il n’y avait presque plus personne derrière, c’était un choc. Après, il fallait se concentrer. Je voulais rester devant jusqu’à 3 km de l’arrivée (moment où les temps sont neutralisés, ndlr) et puis laisser la place aux sprinteurs, je ne voulais pas interrompre leur préparation du sprint. Heureusement, personne de l’équipe n’est tombé. »