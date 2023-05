Il retrouve le voleur de son ordinateur et de ses airpods: «Mais les policiers ne peuvent rien faire, je suis dégoûté et eux aussi!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il est bruxellois, dirigeant d’une entreprise qui marche et il est aussi artiste. « Jeudi, après mon travail, je n’ai pas eu le temps de rentrer chez moi avant d’aller dans un restaurant près du bois de la Cambre. J’ai eu le tort de ne pas emporter ma sacoche avec, à l’intérieur, mon ordinateur et mon agenda auxquels je tenais beaucoup. Je ne l’avais pas laissée en évidence et les vitres de ma voiture sont teintées ».

Il ne reste qu’une heure au restaurant. En rejoignant sa voiture, il découvre que la vitre côté trottoir a été « explosée ». Sa sacoche a été emportée. « Dans mon ordinateur, j’avais des documents importants que je n’avais pas sauvergardés. Puis, il y a mon agenda avec toutes mes adresses professionnelles. Ce n’est pas un agenda de ministre mais tout de même… »