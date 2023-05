Valery, un Bruxellois, est mort dans son appartement il y a au moins un an sans que personne ne s’en rende compte: «Il était momifié, j’ai été malade pendant trois jours»

Valery est mort dans son appartement à Bruxelles, il y a de cela au moins un an, et personne ne s’en est rendu compte. L’homme était au CPAS et vivait dans un logement social.

« C’était choquant, j’ai été malade pendant trois jours. Il était momifié, le corps était intact, vraisemblablement à cause du froid. Dans la pièce elle-même, l’odeur était insupportable, mais à l’extérieur de son appartement, on ne sentait rien », raconte Youssef, qui habite l’immeuble de Valery, et qui s’est confié au Nieuwsblad.