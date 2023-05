Miser sur la multiculturalité pour redresser Verviers: «Il faut arrêter d’avoir honte d’être Verviétois»

La ville de Verviers est peut-être à un tournant décisif. Avec la disparition du projet de centre commercial géant et l’attention regagnée depuis les inondations, les feux se mettent progressivement au vert. Mais faut-il encore saisir la balle au bond. Pour y arriver, outre la conversion du drame de juillet 2021 en opportunité pour faire de Verviers une ville plus verte, le socialiste Antoine Lukoki souhaite que la multiculturalité verviétoise soit enfin utilisée comme un atout, à l’instar de ce que disait Jean-Luc Calonger, président de l’AMCV (Association du Management de Centre-ville), sur le plateau de l’émission Au cœur du débat le 4 mai. L’occasion aussi de tordre le cou aux idées véhiculées par le nouveau parti d’extrême droite qui tente de se frayer un chemin à Verviers, à la veille des élections de 2024.

Lire aussi Près de 140 infractions relevées lors de l’opération coup de poing pour la propreté à Verviers « Verviers est une ville cosmopolite, il faut le reconnaître et sortir du multiculturalisme de façade. Ça doit devenir un atout », estime l’échevin. « Pour l’instant, on a l’impression de vivre dans une ville où existent plusieurs villes et où il n’y a pas d’identité commune. Il y a tout au plus des communautés qui se tolèrent. » Selon lui, toutes les politiques menées par la Ville doivent impérativement intégrer ce constat, refoulé jusqu’ici. « C’est le défi le plus important des années à venir. »

Inspiration malinoise Si un travail est déjà mené, notamment par le CRVI, il faut aller plus loin. Il a puisé de l’inspiration et des pistes de solution auprès d’autres grandes villes qui ont été confrontées à ce défi. « On s’inspire d’autres villes (Malines, Bruxelles, Gand…) qui ont mis en place des choses qui fonctionnent bien. » Il formule une dizaine de propositions de travail, inspirées du modèle de Malines. « Bart Sommers avait été élu meilleur maire du monde en 2017 pour son travail avec les migrants et leur insertion dans la ville. »

Lire aussi Verviers a enfin reçu l’argent du stationnement pour… 2021 Parmi celles-ci, il faut mettre l’accent sur la formation que ce soit pour la maîtrise de la langue française, la lutte contre le décrochage scolaire, l’apprentissage du permis de conduire… Si différents outils existent déjà (IFAPME, Forem, cours de FLE et bien d’autres), ils sont sous-utilisés d’après l’échevin, ou pâtissent d’une mauvaise réputation. Une revalorisation est nécessaire. Elle passera par une communication à la pointe et plus de moyens. Ensuite, c’est au niveau de l’urbanisation et du logement qu’un changement doit s’opérer, selon lui. « Il nous faut davantage de logements de qualité à des prix abordables, en centre-ville, notamment via des partenariats public-privé. Le logement de qualité est clairement un vecteur d’émancipation. » Dans la même optique, pour créer de l’emploi, il faut ramener des entreprises chez nous, ajoute-t-il. « En mettant l’accent sur l’innovation. Puis nous avons des jeunes qui ont du talent », continue l’échevin citant les noms de Paul-José Mpoku, Inal Bersekov, Nathan Soret, Green Montana, etc. Une vision Il souhaite également que la Ville se penche sur un plan d’urgence pour les quartiers défavorisés. « Il faut profiter des études entreprises par la Région wallonne dans le cadre des inondations. » Ce qui, selon lui, fait cruellement défaut à Verviers, majorité après majorité, c’est une vision sur le long terme, fondée sur le multiculturalisme et une ville plus verte, autour de laquelle tous les acteurs s’accorderaient. « Je prends l’exemple de Seraing qui s’est doté d’un Master Plan avec une vision sur 30 ans et des objectifs réalistes. Et peu importent les majorités qui se succéderont, elles n’auront qu’à suivre ce fil rouge. » Bien entendu, dans une ville confrontée à des difficultés financières, il faudra s’aider des pouvoirs subsidiants pour se donner une chance de réussir, jauge-t-il.