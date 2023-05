Un nouveau marché des produits locaux chaque deuxième lundi du mois, de mai à octobre, à Fléron

« Vous pourrez découvrir les produits de bouche réalisés dans notre région gourmande. Au programme, épicerie, produits bio, apiculteur, confiture locale, boulangerie et bien plus encore », annonce l’échevin.

Nouveauté dès ce lundi à Fléron. Chaque deuxième lundi du mois, de mai à octobre, de 16h à 19h, et donc dès ce lundi 8 mai, la commune propose désormais un marché des produits locaux. Il parcourra alternativement les trois villages hors Fléron, à savoir Magnée, Romsée et Retinne. C’est une initiative de l’échevin des Affaires économiques de Fléron, Anthony Lo Bué.

Ce premier marché des produits locaux se tiendra ce lundi rue du Charbonnage à Romsée de 16h à 19h ainsi que le lundi 14 août prochain. Le suivant est prévu rue des Pommiers à Magnée le 12 juin et le 11 septembre et le suivant place Surfossé à Retinne le 10 juillet et le 9 octobre prochains.