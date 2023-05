La SNCB poursuit le développement de l’offre de trains dans la province de Luxembourg

Le nouveau plan de transport, qui s’étendra de décembre 2023 à décembre 2026 prévoit en province de Luxembourg une meilleure connexion le weekend entre Marloie et Liège. D’ici 2032, la SNCB réalisera aussi plusieurs investissements dans les gares de la province pour plus d’intermodalité et d’accessibilité.

Ce plan sera déployé en plusieurs phases. Il est le fruit d’études de la demande et des besoins de déplacements, et est aussi basé sur l’évolution de l’infrastructure. Ce plan de transport est indissociable de la possibilité de recruter massivement. Dans ce contexte, plus de 500 conducteurs et accompagnateurs de train doivent être recrutés en 2023. Le plan implique aussi le respect total de la part d’Alstom de ses engagements pour le calendrier de livraison et la qualité du nouveau matériel roulant.