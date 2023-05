Deux penaltys, deux exclusions: l’Antwerp s’impose face à Genk au terme d’un match tendu et prend la tête du championnat! (vidéo)

Après la deuxième journée des playoffs, le club du Bosuil compte 42 points pour 41 au Racing (2e), qui avait ouvert la marque par Mark McKenzie (20e), et l’Union Saint-Gilloise (3e). Les Limbourgeois ont terminé à neuf après les exclusions de Mike Tresor et d’Aziz Ouattara (90e+7).

A Genk, Wouter Vrancken a fait appel aux mêmes onze joueurs, vainqueurs 3-1 du Club Bruges. Malgré les 15 000 supporters anversois, la rencontre a débuté calmement. Genk avait du mal à conserver le ballon alors qu’Arthur Vermeeren et Mandela Keita bloquaient bien Trésor et Bilal El Khannouss.

A la reprise, les Anversois se sont lancés à la recherche du second but et ils l’ont obtenu par Balikwisha, qui a bénéficié d’un énorme cadeau de Sadick (52e, 2-1). Le Bosuil a explosé et soutenus par leurs fans, qui augmentaient les décibels, les Anversois ont eu la maîtrise de la rencontre.