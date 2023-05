À Braives, Sandy et ses 5 enfants seront bientôt sans logement: «Si on ne trouve rien pour la fin mai, on sera à la rue...»

Sandy et Kevin habitent à Fallais (Braives) depuis plus de 9 ans avec leurs 5 enfants et leurs 4 chiens. Malgré le fait qu’ils payaient leur loyer en temps et en heure, le propriétaire de leur maison a décidé de ne pas prolonger le bail qui se termine ce 31 mai. « On savait que la fin arrivait et depuis 3 ans on cherche un nouveau logement », nous confie Sandy, 36 ans.

Seulement voilà, le couple a beaucoup de difficultés à trouver un propriétaire prêt à leur louer son bien.