Courtisé par Chelsea et Tottenham, Kompany prolonge à Burnley: «Il me semblait normal de re-signer»

Vous voulez une bonne raison de vous réjouir ? » C’est par ces mots que Burnley a teasé sur Twitter l’annonce de la prolongation de contrat de Vincent Kompany jusqu’en 2028. « Burnley et (le stade de) Turf Moor m’ont semblé parfaits dès le départ, c’est pourquoi il me semblait normal de signer pour cinq ans de plus », a expliqué l’entraîneur belge de 38 ans. « Tous ensemble, nous avons de nouveau fait de Turf Moor une forteresse et nous continuons de regarder vers l’avenir en essayant de rendre Burnley meilleur à chaque étape. »

Le président Alan Pace s’est félicité du deal, qualifiant Kompany de « leader extraordinaire » et de « coach parfait » pour le club. Pace a surtout réalisé un joli coup en retenant un technicien qui était courtisé par Chelsea et Tottenham, tous deux à la recherche d’un T1 pour la saison prochaine. Le projet et une -très probablement jolie- revalorisation salariale ont fini de convaincre « Vince The Prince » de rester dans le Nord de l’Angleterre.