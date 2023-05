Carlos Alcaraz conserve son titre à Madrid en battant Jan-Lennard Struff

Carlos Alcaraz, 2e joueur mondial et première tête de série, a remporté le Masters 1000 de Madrid, tournoi de tennis joué sur terre battue et doté de 7.705.780 euros, dimanche en Espagne. L’Espagnol, qui a fêté ses vingt ans vendredi, a renouvelé son titre aux dépens de l’Allemand Jan-Lennard Struff, 65e mondial et lucky loser, 6-4, 3-6, 6-3. La partie a duré 2 heures et 27 minutes.

Après un échange de service en début de rencontre, Carlos Alcaraz a breaké son adversaire pour faire 4-3. Mené 0-40 sur son service trois jeux plus tard, il a marqué cinq points consécutifs, sauvant trois balles de contre-break, pour enlever la première manche, 6-4.