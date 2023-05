Lutte contre la toxicomanie, contrôles des smartphones dans les écoles, transports en commun dans les campagnes… sont les priorités des Verviétois en vue des élections de 2024

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mine de rien, nous sommes à un an quasiment pile du premier volet des élections de 2024, avec le combo Région/fédéral/Europe. Autant dire que dans les états-majors liégeois des différents partis, ça commence à s’affairer. Pour repérer les candidats potentiels, pour faire les premières projections de liste, pour penser aussi au second volet de ces élections 2024 qui aura lieu six mois plus tard pour les communales et les provinciales. Mais cela travaille aussi au niveau du programme.