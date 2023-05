Hockey: Louvain en Division 1 et Uccle Sport en barrages

Daring – Uccle Sport : 2-1. Les calculs étaient simples au coup d’envoi de cette dernière rencontre de la saison régulière des Ucclois. Ils devaient faire aussi bien que Louvain qui se rendait de son côté, au Braxgata. Un match que les protégés de Sofie Gierts allaient donc devoir prendre en main. Mais il n’en fût rien. Le Daring jouait sans pression et se montrait dangereux avec l’ambition de finir en beauté cette saison, une semaine, après avoir assuré sportivement son maintien. Et c’est finalement sur le 5e penalty local que Daniel Bell trouvait l’ouverture (21e). Après la pause, c’est Alex Van Linthoudt, qui avait laissé son brassard à Manu Brunet pour son dernier match sous le maillot molenbeekois, qui doublait l’avance des siens. Les visiteurs retrouvaient un peu de vigueur et Ben Nelson réduisait l’écart sur penalty. La fin de parte était encore un peu plus décousue et le score ne changeait plus. Le Daring signait un 6e et dernier succès tandis que Uccle Sport, malgré la défaite, était assuré des barrages (face à l’Antwerp ou au Beerschot).

Léopold – Waterloo Ducks : 3-3. Répétition générale des demi-finales de la semaine prochaine avec ce duel au sommet entre le premier et le quatrième de la compétition. Et ce sont les Brabançons (sans Max Van Oost, blessé) qui frappaient les premiers sur un penalty converti par Victor Charlet (21e). Mais la réaction uccloise était immédiate via le redoutable Tom Boon. Le match était plaisant et c’est Jeremy Wilbers qui redonnait l’avance aux siens sur penalty (28e). Mais à la pause, les 2 équipes étaient au coude-à-coude grâce à Eliott Van Strydonck (33e). En seconde période, le Léo poursuivait ses assauts de la cage de Simon Vandenbroucke et c’est finalement Tom Boon qui s’offrait un doublé et signait son 53e but de la saison (en 22 rencontres). Mais alors qu’il ne restait que quelques secondes à jouer dans cette rencontre, l’international français égalisait sur penalty et offrait un partage logique aux visiteurs.