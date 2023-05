Délais, remboursement, réclamation... Voici toutes les nouveautés que vous retrouverez dans votre déclaration fiscale 2023

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Voici les nouveautés en matière de déclaration fiscale :

1. L’âge plutôt que le genre

À partir de cette année, le formulaire de déclaration ne fait plus de distinction entre les hommes et les femmes. Jusqu’à l’année dernière, la colonne de gauche du formulaire était réservée aux hommes, la colonne de droite aux femmes. Désormais, la colonne de gauche est réservée à l’aîné du couple, la colonne de droite au plus jeune.

2. Borne de recharge en partie remboursée : un plafond augmenté

La voiture électrique ou hybride prenant de l’essor, l’installation d’une borne de recharge à votre domicile peut entrer en ligne de compte pour une réduction d’impôts. Cette réduction est de 45 % des dépenses occasionnées par une installation avec un plafond augmenté de dépense de 1750 € (à la place de 1500 € en 2021).