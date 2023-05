Un bal folk à Sart pour préfacer la Fête des Vieux métiers!

Le Comité Culturel de Sart Jalhay organise cette année encore le bal Sart Trad, un bal folk pour se préparer au mieux à la Fête des Vieux Métiers qui se tiendra en août, cinq années après sa dernière édition. Une occasion pour les plus curieux de venir découvrir ou redécouvrir les bases de danses plus anciennes. L’animateur Pierre Hurdebise et le duo Bal Au Centre composé de Christine Pierrard (vielle à roue) et de Peter Debaets (cornemuse) seront présents pour les accompagner en musique.

Contrairement aux éditions précédentes, où la vielle à rue et l’épinette étaient mises à l’honneur, c’est la cornemuse que les organisateurs ont décidé de mettre en avant, en collaboration avec Olle Geris, facteur de cornemuses à Theux. L’entrée est fixée à 10 euros et se veut gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.