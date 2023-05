«L’amour est dans le pré» de retour sur RTL-TVI: qui sont les nouveaux agriculteurs?

Cette année encore, 10 agriculteurs ont accepté de se jeter à l’eau, dans l’espoir de trouver l’amour, avec l’aide de Sandrine Dans. Ces hommes et ces femmes vont, le temps de l’aventure, mettre de côté leur passion, ou du moins, apprendre à la partager, avec les prétendantes et les prétendants qu’ils et elles auront choisis. La petite nouveauté pour cette nouvelle saison de « L’amour est dans le pré », les prétendantes et les prétendants ne devront plus écrire de lettres. En effet, les agriculteurs rencontreront directement les prétendantes et prétendants qui auront porté leur intérêt, lors d’une session de speed dating bien chargée.

Denis – 25 ans – Braine-le-Comte (Hainaut)

Denis habite et vit sur la ferme familiale, où il a grandi, et où il travaille désormais avec son père. Adepte de l’adage « travailler pour vivre, et non vivre pour travailler », il apprécie les sorties et les vacances. Désormais conscient de ce qu’il veut vraiment dans une relation, il est prêt à s’ouvrir à un nouvel amour. Il recherche une partenaire épanouie dans ce qu’elle fait, mais pas forcément familière avec le monde agricole, mais plutôt orientée famille. Idéalement, elle serait respectueuse, sincère, portée sur la communication, et aurait le goût de la vie, et de la chose bien faite. Physiquement, il aime bien les filles coquettes.