Philippe Albert sur les débuts compliqués du Standard en PO2: «Les Rouches sont mal barrés...»

1 Trois jours après son non-match, l’Union a apporté la meilleure réponse possible à Bruges

« Avant même le duel entre l’Antwerp et Genk, l’Union avait déjà réalisé la bonne affaire du week-end. Psychologiquement, cette première victoire face au Club Brugeois va faire un bien fou. Malgré la présence de gros noms, les « Blauw en Zwart » ne parviennent pas à se relancer et ils paient toujours les mauvais choix opérés au Nouvel An. Ce n’est pas évident pour Rik de Mil mais ce n’est pas non plus la meilleure période pour lancer des jeunes à outrance comme il l’a fait samedi et déjà à Genk. La réaction d’orgueil de l’Union trois jours après son non-match contre l’Antwerp, surtout dans le chef de certains joueurs qui sont sur un nuage depuis des mois, n’en demeure pas moins remarquable. Finalement, ce n’était pas plus mal de déjà rejouer aussi vite après une mauvaise prestation. »