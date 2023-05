Arnaud De Lie, solide comme un dolmen

Pour un serial winner de sa trempe, qui ne prend le départ d’une course que pour être le premier à la boucler deux cents bornes d’efforts plus loin, la gestion d’un trimestre sans succès est un cas de figure inhabituel. Une séquence de début de carrière inédite mais qu’il a traversée avec le flegme et le bon sens qui le caractérisent. Après tout, si Arnaud De Lie ne s’était plus imposé depuis la 3e étape de l’Étoile de Bessèges (3 février), c’est parce que son apprentissage -à la vitesse VV’- passait par la découverte des plus grandes épreuves du calendrier mondial (Nieuwsblad, Kuurne, Milan-Sanremo, Paris-Nice, Gand-Wevelgem, Paris-Roubaix). Mais la forme ne l’a jamais quitté, la puissance qui jaillit naturellement de ses muscles est encore mieux canalisée, s’exprimant avec force sur des terrains de plus en plus exigeants, cahotants.

C’est justement sur une route de pierre et de terre, à une dizaine de kilomètres de l’arrivée à Lannilis (Finistère), qu’une poignée de coureurs s’est, ce dimanche au Tro Bro Leon, extraite du peloton dont faisait partie le leader ardennais de la formation Lotto Dstny. Le « Taureau de Lescheret », après avoir mis son équipe à contribution et pris les rênes de l’attaque décisive, a réussi à résister aux multiples offensives dans les deux derniers kilomètres pour disputer un sprint à sept, sur une route en faux plat montant. En tête à 50m du but, De Lie s’est cependant fait chiper la victoire, d’un souffle, par l’Italien Giacomo Nizzolo (Israel Premier Tech/30e succès en carrière pour le Milanais). Rageant, frustrant, mais le bilan de ce week-end breton est évidemment excellent pour le Luxembourgeois. La veille, il avait dominé le GP du Morbihan, à Plumelec.

« J’aime courir en Bretagne, les routes et les bosses me conviennent bien. En 2016, j’avais vu Peter Sagan devenir champion d’Europe à Plumelec. Depuis ce jour, je rêvais de m’imposer comme lui, après avoir enchaîné les passages dans la côte de Cadoudal. C’est ce que j’ai fait samedi, avec d’autant plus de plaisir que la victoire m’avait tourné le dos ces derniers temps », résumait ce coureur de 21 ans, qui ne cesse de se découvrir et d’élargir son registre. Ce dimanche, « pour dix petits centimètres », seul l’ancien champion d’Europe Giacomo Nizzolo l’a donc privé de doublé en Bretagne, sur ces ribinoù, les fameux secteurs empierrés qui font le sel et le piment du Tro Bro Leon.

4 Jours de Dunkerque « J’aurais signé des deux mains pour faire 1 et 2 sur ces deux belles épreuves de Coupe de France » résumait-il. « Disons que si j’avais pu choisir, j’aurais juste interverti l’ordre de mes résultats. M’imposer au Tro Bro Leon, sur un parcours encore plus exigeant et spécifique que la veille à Plumelec, m’aurait fait encore plus plaisir ».