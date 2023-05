La Belgique toujours pas épargnée: alerte jaune sur la majorité du pays avant une envolée des températures mais… «coup de tonnerre?»

Ce matin, les brumes, brouillards et nuages bas pourront laisser échapper par endroits quelques fines bruines. L’IRM a d’ailleurs placé une bonne partie du pays en avertissement jaune au brouillard jusque 11 heures ce matin. « Cette nuit, de la brume et du brouillard répandu se sont formés. En conséquence, la visibilité est réduite à moins de 500 m en de nombreux endroits », avertit l’institut.

Des prévisions confirmées par David Dehenauw, chef de travaux à l’IRM, qui annonce tout de même une petite nuance : la possibilité de voir des orages éclatés. « Après la grisaille matinale et le brouillard, des éclaircies mais localement des nuages tenaces jusqu’en soirée. Quelques averses sur la moitié Est, plus fortes (coup de tonnerre ?) sur l’Est des provinces de Luxembourg/Liège, 16-20 degrés », indique-t-il sur Twitter.

Demain, la nébulosité sera abondante avec des pluies continues et parfois assez abondantes. En fin de journée, des éclaircies reviendront sur l’ouest du pays mais quelques averses pourront encore se produire. Les maxima varieront entre 12 degrés en haute Ardenne et 16 ou 17 degrés en Flandre. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest, virant à l’ouest en fin de journée.

Mercredi, la nébulosité sera variable à abondante et des averses parfois assez fortes et orageuses traverseront notre pays d’ouest en est. Les maxima varieront entre 10 et 12 degrés en Ardenne et atteindront localement 15 ou 16 degrés en Flandre. Le vent sera modéré de sud-ouest à ouest.