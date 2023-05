La tornade de l’Eurovision déferle sur Liverpool

Après sa victoire l’année dernière grâce au triomphe du Kalush Orchestra avec sa chanson «Stefania» mêlant hip-hop et musique traditionnelle, l’Ukraine est représentée cette année par le duo electro Tvorchi.

Faute de pouvoir se tenir, à cause de l’invasion russe, chez le vainqueur de l’année passée, comme traditionnellement, c’est Liverpool, dans le nord de l’Angleterre, qui accueille le concours de l’Eurovision.

Leur chanson «Heart of Steel» («Coeur d’acier») a été inspirée par la résistance pendant un mois de siège à l’usine Azovstal, et «symbolise la force et le courage», selon Jeffrey Kenny, le chanteur du groupe.