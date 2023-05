La Nasa lance deux petits satellites pour surveiller les ouragans: «Vraiment voir comment les choses évoluent heure par heure»

Les deux satellites, des Cubesat, ne pèsent qu’environ cinq kilos et évolueront à quelque 550 kilomètres d’altitude. Une deuxième fusée doit être lancée dans environ deux semaines, toujours par Rocket Lab, qui transportera deux autres satellites venant compléter cette petite constellation.

La fusée Electron, qui appartient à la catégorie des micro-lanceurs et ne fait que 18 mètres de haut, a décollé à 13H00 locales (3h du matin heure belge) de Mahia, dans le nord de la Nouvelle-Zélande, selon Rocket Lab.

Celle-ci aura alors la capacité de repasser toutes les heures au-dessus des ouragans (ou typhons sur le Pacifique), contre toutes les six heures actuellement. La mission a été baptisée TROPICS.

Ces satellites vont permettre aux scientifiques de non plus « seulement voir ce qui se passe à un moment donné (…) mais de vraiment voir comment les choses évoluent heure par heure », a expliqué lors d’une conférence de presse Will McCarty, scientifique à la Nasa.