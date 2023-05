Séisme dans le football français: après 36 ans à la tête de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas quitte son poste de président

« Lors de sa réunion tenue le 5 mai, le conseil d’administration d’OL Groupe a nommé John Textor en qualité de président du conseil d’administration à compter du 5 mai et jusqu’à l’issue de son mandat d’administrateur, à la suite de la cessation des fonctions de Monsieur Jean-Michel Aulas en tant que Président directeur-général d’OL Groupe », a expliqué le club dans un communiqué.

« M. Textor a également été nommé en qualité de directeur général d’OL Groupe à compter du 5 mai pour une période intérimaire, le temps d’identifier et de désigner un nouveau Directeur général », a ajouté l’OL, précisant que M. Aulas serait « nommé président d’honneur ».

Toutefois, des dissensions sur la politique sportive à mener sont vite apparues avec l’équipe de l’ambitieux investisseur américain, déjà présent au capital de Crystal Palace (Angleterre) et Botafogo (Brésil).

Jean-Michel Aulas avait pris le contrôle de l’Olympique lyonnais en juin 1987 alors que l’équipe végétait en 2e division depuis quatre ans. Avec lui à sa tête, l’OL a retrouvé la coupe d’Europe et obtenu sept titres de champion de France consécutifs de 2002 à 2008, gagné la coupe de la Ligue en 2001 et la Coupe de France en 2008 et 2012. Ce dernier titre est d’ailleurs le dernier remporté par Lyon.