Des policiers présents en masse devant l’école ce lundi matin: ambiance très tendue, «un de ses amis va venir armé et ouvrir le feu»

Le directeur de l’école l’avait annoncé : une présence policière visible et invisible supplémentaire serait présente ce lundi devant les trois campus qui composent l’école secondaire de Zavo. Le geste a joint la parole puisque, sur place, nos confrères du Laatste Nieuws confirment les renforts policiers. Cela s’ajoute à une tenson très tendue.

Les trois campus de Zavo sont situés à proximité de la gare. Selon Kurt Gommers, directeur de l’école, les policiers supplémentaires resteront sur place pendant « deux à trois jours », mais la situation fait l’objet d’un suivi quotidien. « Nous pensons et espérons que la tempête se calmera d’ici quelques jours », a-t-il déclaré.

S’il a pris une telle décision, c’est parce que de nombreux jeunes, y compris des élèves de l’établissement, ont vu le drame se produire sous leurs yeux. Et des menaces de vengeance ont circulé tout le week-end sur les réseaux sociaux. « Un de ses amis va venir armé et ouvrir le feu avant de se suicider. Alors fais attention si tu vas à Zavo le lundi », peut-on lire sur des captures Snapchat obtenus par Het Laatste Nieuws.

Belga image

Des menaces prises très au sérieux qui ont apeuré les parents d’élèves, hésitant à envoyer leurs enfants à l’école ce matin. Néanmoins, après concertation entre la police, le bourgmestre et la direction, il a été décidé dimanche de permettre aux écoles d’ouvrir comme d’habitude.

L’enquête sur les circonstances de l’incident est toujours en cours.

Hier, trois jeunes ont comparu devant le juge d’instruction. Ils sont soupçonnés d’homicide involontaire et de coups et blessures volontaires sur mineur avec préméditation et mutilation grave.

Un Anderlechtois de 19 ans a été placé sous bracelet électronique par le juge d’instruction, tandis que les deux autres suspects, un homme de 22 ans vivant à Berchem-Saint-Agathe et un Etterbeekois de 20 ans, ont été libérés sous conditions.