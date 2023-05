«On avait pour ordre de perdre»: un ancien patron de la RTBF révèle qu’il ne pouvait pas faire gagner la Belgique à l’Eurovision (vidéo)

C’est Gustaph qui représente la Belgique cette année. Il faut l’avouer, le chanteur n’a que très peu de chances de l’emporter. Il est classé 28ème sur 37. Se qualifier pour la finale sera déjà un exploit. Les grands favoris qui composent le top 3 sont la Suède, la Finlande et la France.

Cette semaine sera lancée l’édition 2023 de l’Eurovision, avec les demi-finales mardi et jeudi, avant la grande finale, samedi soir.

Et si Gustaph avait été choisi « exprès » pour perdre ? On a du mal à y croire quand on se remémore les parcours de Loïc Nottet ou encore de Blanche au Concours Eurovision de la chanson.