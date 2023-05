«C’est plus intéressant de rester à la maison que de travailler, il y a vraiment un problème dans notre pays»: Egbert Lachaert s’attaque aux chômeurs belges (vidéo)

Le chômage est l’un des sujets chauds du côté de l’Open VLD. Le parti libéral flamand a en effet avancé plusieurs propositions pour limiter certains aspects : réductions des allocations de chômage dans le temps, supprimer les CPAS pour certains Belges, pas de réduction d’impôts pour les chomeurs... Les idées sont bien définies dans le parti du Premier ministre.

«La différence entre travailler et ne pas travailler est très limitée ou, dans certains cas, c’est plus intéressant de rester à la maison que de travailler. Il y a vraiment un problème dans notre pays », a commenté Egbert Lachaert, président de l’Open VLD, sur les ondes de BEL RTL. « Notre système de CPAS, si on compte tous les avantages, quelqu’un qui travaille à la caisse chez Colryut a moins. Quand on compare aux pays autour de nous, notre système de chômage est trop intéressant », ajoute-t-il avant d’affirmer que la Belgique est «le seul pays dont les allocations de chômage sont indéfinies dans le temps ».