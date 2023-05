Tennis – TC Plainchamp | Pas moins de 32 participants au stage en Crète (+ résultats du tournoi)

Jamais à court d’idées depuis qu’il a repris les installations du club de tennis de Plainchamp, Ronny Cordier vient d’organiser un stage d’une semaine pour ses membres en Crète. « C’est grâce à l’agence de voyages Dream Tour, gérée par une de nos membres, que nous avons pu vivre cette expérience à l’étranger. Indépendamment des terrains de pétanque, nous avions quatre terrains de tennis à notre disposition », a expliqué Ronny Cordier, le boss de Plainchamp.

De 8 à 77 ans

Afin de préparer au mieux cette saison ainsi que la suite des interclubs qui reprennent le week-end prochain, ils se sont finalement retrouvés à 32 sur la plus grande des îles grecques, la cinquième de la mer Méditerranée en superficie. « Au niveau des participants, le plus jeune, mon fils Bastian, va avoir 8 ans. Le plus âgé, Jean-Jacques Delhaye, affichait 77 printemps », poursuit le responsable de Plainchamp qui va plus que vraisemblablement remettre le couvert l’année prochaine à pareille époque. Vu que cette première expérience a été une réussite totale, il y en aura une seconde. Avec l’aide d’Aurélie Lembourg, le boss de Plainchamp va maintenant essayer de trouver une installation hôtelière avec des terrains de tennis et de padel.