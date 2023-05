«Bardot»: et Julia… créa le mythe Bardot

Sa beauté sensuelle et insolente a fait d’elle une éternelle icône, un sex-symbol, une superstar made in France qui, à l’aube des années 1960, a mis le monde à ses pieds. Aujourd’hui pourtant, il n’est pas simple d’évoquer Brigitte Bardot , dite BB. D’abord, parce qu’elle divise toujours autant qu’autrefois, mais plus pour les mêmes raisons. « Bardot, ça fait peur », reconnaît Pascal Breton.

Attendu ce lundi sur France2, « Bardot » s’annonce comme une série vintage de bonne facture, chic et intimiste, qui prend toutefois peut-être un peu trop son temps pour dresser le portrait de l’amoureuse de l’amour derrière la femme fatale. Laquelle, insoumise mais viscéralement animée par la passion, s’affranchit très tôt des conventions de l’époque, au point d’incarner malgré elle la révolution sexuelle. En six parties, on explore ainsi les épisodes connus du mythe BB, de son point de vue, mais au gré des hommes de sa vie (Roger Vadim, Jean-Louis Trintignant, Gilbert Bécaud, Sami Frey…). Et de ses tentatives de suicide, quand la solitude lui fit perdre la raison.

Un parcours qui force à la fois le respect et le mépris. D’une part, la bombe blonde sait pertinemment ce qu’elle veut et ne veut pas. Enfant bourgeoise élevée à la dure, elle ne se laisse pas faire, et parvient toujours à ses fins. Sous ses airs inconscients de je-m’en-foutisme érotique, son tempérament de feu et son franc-parler légendaire fascinent. D’autre part, elle ne supporte tellement pas d’être seule… qu’elle en devient pitoyable. « Ce qu’on voulait, c’était plonger dans l’intimité, derrière le mythe », explique Danièle Thompson, qui a écrit et réalisé « Bardot » avec son fils, Christopher. Une tradition familiale pour la fille de Gérard Oury, avec qui elle a coscénarisé « La Grande Vadrouille » et autres grands succès du cinéma français. « Le monde entier s’est approprié cette créature sublime. Mais, petit à petit, le déferlement de sexualité qu’elle a dégagé s’est refermé sur elle. Tantôt adulée, tantôt insultée et traînée dans la boue, elle a provoqué à la fois un engouement extraordinaire et une espèce de haine et de jalousie sans limite. Elle n’était pas féministe dans le sens militant du terme, mais la manière dont elle s’est comportée a déchaîné les foules. C’est déconstruire ce piège qui nous intéressait. » Un piège d’autant plus interpellant qu’il est encore très actuel. « On montre ce que ça fait d’être une jeune fille qui devient le centre de toutes les attentions, ça résonne avec les réseaux sociaux. »

En tête d’affiche, la débutante Julia de Nunez s’en tire avec les honneurs. Même phrasé, même intonation mais voix plus rauque, la comédienne est confondante de mimétisme. Encore plus charismatique en vrai qu’à l’écran, la relève de BB est bien trouvée. A ses côtés, Victor Belmondo, petit-fils de Jean-Paul, et Jules Benchetrit, petit-fils de Jean-Louis Trintignant, campent respectivement Roger Vadim et Sami Frey.

Et la vraie Brigitte, dans tout ça ?

En janvier, interrogée sur la série, Brigitte Bardot laissait entendre qu’elle n’était « même pas au courant de ce truc », qu’elle s’en moque et que « la seule chose qui importe, c’est (sa) vraie vie, et pas des biopics à la con ! ».