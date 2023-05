Un drame évité de peu lors du couronnement de Charles III: un cheval panique, se cabre et fonce sur le public (vidéo)

La procession du couronnement de Charles III aurait pu mal tourner ce samedi. Après le sacre du Roi, le carrosse royal a arpenté les rues de Londres, suivi par plusieurs chevaux. L’une des bêtes s’est fait remarquer en cours de trajet vers le palais de Buckingham.

Comme on peut le voir sur des images partagées sur les réseaux sociaux, un cheval a paniqué. L’animal s’est cabré et a foncé à reculons sur les barrières Nadar et le public.