Cette astuce que les supermarchés utilisent pour vous avoir à tous les coups: «Ça fonctionne toujours!»

Il y a certaines astuces qui fonctionneront toujours en matière de marketing. La plus connue ? Le prix psychologique et le fait de payer 99,99 € plutôt que 100 €. En déduisant le prix d’un petit centime, vous pensez payer votre produit moins cher. Or, il n’en est évidemment rien.

Els Breugelmans, professeure et experte en marketing, explique auprès de HBVL que « le prix psychologique fonctionne toujours (…) Si vous transformez un nombre à trois chiffres comme 100 euros en un nombre à deux chiffres comme 99,99 euros, c’est une grande différence psychologique ».