Philippe, de Mouscron, est déconcerté par la hausse de sa taxe de circulation: «Ils s’en foutent, on n’est pas récompensé…»

Philippe à 62 ans et vit à Mouscron. En 2021, il a opté pour un véhicule plus écologique en achetant une Toyota C-HR Hybride. Il est aujourd’hui déconcerté en voyant le montant de sa taxe de circulation. Celle-ci est en effet passée de 343,73 € l’année passée, à 374,48 € cette année, soit une augmentation de 30 €. Il ne comprend pas pourquoi.

« J’ai 62 ans, j’habite dans une maison de rangée à Mouscron, donc une électrique avec une prise de chargement ça ne va pas. On nous avait fait comprendre qu’on allait payer moins de taxes avec une hybride (…) On est taxé comme une cylindrée 1800. Hybride ou pas, ils s’en foutent ! On n’est pas récompensé », déplore le Mouscronnois auprès de RTL info.