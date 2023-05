La ministre De Sutter veut reporter la décharge des administrateurs de bpost: «Plusieurs enquêtes sont en cours»

« Plusieurs enquêtes sont en cours au sein de bpost et des audits sont lancés à l’extérieur. Je veux d’abord avoir une vue d’ensemble de qui savait éventuellement quoi », a déclaré la ministre.

Bpost est dans l’œil du cyclone depuis un certain temps. Il est possible qu’il y ait eu des accords illégaux lors de l’obtention de la concession pour la distribution des journaux et une surfacturation au gouvernement pour d’autres contrats. Le gouvernement fédéral a donc décidé d’enquêter sur tous les contrats passés par bpost pour son compte.