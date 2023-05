Des réductions de 10 à 30% sur une centaine de produits: Carrefour lance une nouvelle vague de baisse de prix!

Les produits des deux marques et de Carrefour lui-même baissent de prix, principalement les produits alimentaires, mais aussi, par exemple, les serviettes hygiéniques. « Ce sont des produits que l’on achète beaucoup », a déclaré Aurélie Gerth, porte-parole du distributeur.

Les réductions seront appliquées à la fois dans les magasins Carrefour et dans sa boutique en ligne. Alors que dans les hypermarchés, 100 produits coûteront moins cher, dans les plus petits magasins Carrefour Express, il s’agira d’environ 25 articles. Dans les Carrefour Markets, il s’agit d’un nombre intermédiaire.

Par exemple, la farine fluide de Carrefour est désormais 30 % moins chère, les croquettes McCain et les spaghettis Barilla coûtent 15 % de moins et les serviettes hygiéniques de marque distributeur sont réduites de 10 %. « D’autres baisses de prix sont d’ores et déjà prévues dans les semaines à venir », promet également la chaîne.