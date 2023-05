Tennis de table | Adrien Rassenfosse dans la première liste belge pour les Jeux Européens

Au total, 19 messieurs et 17 dames répartis dans huit disciplines olympiques (badminton, escrime, tir, taekwondo et tennis de table) et non-olympiques (karaté, muaythai et padel) figurent dans cette première liste. On y retrouve le pongiste pepin, Adrien Rassenfosse.

En Pologne, 124 places de quota directes pour les Jeux Olympiques de Paris seront en jeu sur un total de dix sports. Olav Spahl, directeur du sport haut niveau du COIB et chef de délégation pour les Jeux Européens et les Jeux Olympiques, avait annoncé qu’environ 140 athlètes belges étaient attendus à Cracovie. Une seconde sélection sera annoncée début juin. Un stage de préparation est prévu du 12 au 18 juin à Anvers.