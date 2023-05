«Top Chef 2023», les pépites de Twitter (la guerre des restos): une danse endiablée et un départ déchirant

14 ans que ça dure et on n’a toujours pas trouvé la date de péremption. « Top Chef », ça vieillit comme le bon vin. Cette année encore, l’émission met Twitter en ébullition. Et comme on vous aime bien, on vous a sélectionné la crème de la crème du dixième épisode. À savourer sans modération (bon, on arrête les références culinaires, ça devient lourd).

de videos

On l’attendait avec impatience, elle est arrivée : la fameuse guerre des restos ! Durant cette épreuve mythique du concours, les candidats doivent monter de A à Z un restaurant éphémère en seulement 48 heures. Mais cette année, la tâche était beaucoup plus ardue, puisque les cuistots devaient affronter… leurs chefs de brigade ! Philippe Etchebest, Glenn Viel et Paul Pairet formaient à eux trois une seule et même équipe, face à deux teams mixées : Mathieu, Carla et Jean d’un côté, et Jérémie, Hugo et Sarika de l’autre. Plusieurs choix d’établissements à rénover s’offraient aux différentes équipes. Les chefs étoilés ont jeté leur dévolu sur un restaurant marocain des années 1970. Jean, Carla et Mathieu ont préféré poser leurs couteaux dans un restaurant italien à la décoration dénudée. Tandis que Sarika, Hugo et Jérémie ont fait le choix d’un resto japonais à la configuration particulière.