La lutte contre la saleté en ville s’intensifie encore: Verviers engage un agent constatateur supplémentaire

Dans le cadre de son plan global d’action, la Ville de Verviers engage un agent constatateur supplémentaire pour lutter contre les problèmes de propreté publique.

Dépôts sauvages et clandestins, déjections canines non ramassées, trottoirs mal entretenus, aménagements urbains dégradés… parmi les enquêtes liées aux préoccupations des citoyens belges, la propreté publique arrive sur le podium. Et Verviers ne fait pas exception.