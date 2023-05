Toby Alderweireld va porter plainte après les menaces concernant sa famille reçues ce week-end

Dans l’un des messages, on menaçait de kidnapper sa fille. « Il y a des limites à tout. Je peux tolérer pas mal de choses, mais menacer ma famille ça va trop loin », a écrit Alderweireld. « Je ne comprends pas pourquoi tu écris cela et ce que tu veux obtenir avec ça. »

Suite à ces menaces, Toby Alderweireld va se rendre à la police pour porter plainte. C’est Sven Jacques, président de l’Antwerp, qui l’a annoncé. « Nous avons immédiatement contacté Toby hier soir, et l’avons incité à poster cette publication sur les réseaux sociaux. C’est un phénomène qu’il faut absolument endiguer. De nombreux autres joueurs et entraîneurs en ont déjà été victimes, et il est temps que cela cesse. Les gens qui font ça doivent absolument être punis. Mais quand il s’agit d’un compte créé hier soir et déjà supprimé ce matin, c’est compliqué de retrouver le coupable… »