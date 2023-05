Philippe Albert sur la course au titre: «L’Antwerp a tout en main pour réussir un doublé historique»

1 L’Antwerp a tout en main pour obtenir un doublé qui serait une performance historique

« Pour le spectateur neutre, le suspense dans ces Champions Playoffs est magnifique. Chaque semaine, la hiérarchie est bousculée. Ce sera l’équipe la plus intelligente, pas nécessairement la plus flamboyante. L’Antwerp n’a pas le jeu le plus chatoyant mais ce caractère, cette abnégation à l’image de la pression mise sur Genk en 2e mi-temps, c’est impressionnant. Quand les victoires s’enchaînent, tu oublies la fatigue et tu sens cette équipe, poussée par son public, libérée avec un trophée en poche. Les Anversois ont tout en main pour réussir un doublé historique. Évidemment, ils ont été aidés par une équipe de Genk qui n’a pas joué en 2e mi-temps et qui s’est laissée emporter par la nervosité, peut-être parce qu’elle sent la situation lui échapper. Se réfugier derrière l’arbitre n’avait pas de sens alors que M. Lambrechts a pris les bonnes décisions. Et maintenant, il va y avoir sans doute la suspension de son maître à jouer Mike Trésor… »