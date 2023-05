Couronnement de Charles III: RTL, RTBF ou TF1? Voici le grand gagnant du match des audiences

C’était l’événement immanquable du week-end. Si vous avez allumé votre télévision ce samedi, vous êtes probablement tombé sur la retransmission du couronnement de Charles III en Angleterre. De RTL-TVI à TF1, en passant par La Une, toutes les chaînes avaient mis en place un dispositif spécial pour suivre cet événement historique.

Et lorsque tout le monde couvre la même information, la tradition veut qu’une compétition se mette en place pour savoir qui a tiré son épingle du jeu et a attiré le plus de téléspectateurs. A ce petit jeu-là, c’est la RTBF qui sort grand gagnant du match en ayant réuni 200.948 téléspectateurs au total (35,3 % de part de marché), juste devant RTL-Tvi et ses 139.315 téléspectateurs (18,1 % PDM).